هذه توقعات الطقس غدا الإثنين

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواء مشمسة على معظم مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس. بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و26 درجة بالمناطق الداخلية.

كما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالمناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف هي الأخرى طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 27 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.