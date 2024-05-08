هذه توقعات الطقس غدا الخميس

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعات الطقس ليوم غد الخميس، والذي سيعرف أجواء مشمسة.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الخميس، طقس مشمس. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و30 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الخميس، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 26 و46 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.