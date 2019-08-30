هذه توقعات الطقس غدا السبت

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية على العموم بعد تلاشي بعض السحب السفلى.

وأضافت ذات المصالح، أن الولايات الغربية ستكون على موع مع بعض الخلايا الرعدية المنعزلة، التي تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وأعلن الديوان، أن الأجواء على المناطق الوسطى، ستكون من صافية إلى قليلة السحب.

بينما الأجواء على المناطق الداخلية و الهضاب العليا، غائمة مع بعض الأمطار التي تكون غزيرة محليا خلال الظهيرة .

وأشارت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الشرقية مغشاة بسحب تكون أكثر كثافة خلال الظهيرة وتؤدي إلى تساقط الأمطار.

أما الأجواء على المناطق الجنوبية من مغشاة غالبا الى غائمة محليا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء و منطقة الواحات.

الرياح تكون شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا مع بعض التطاير للرمال.