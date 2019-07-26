هذه توقعات الطقس لليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، مع تساقط بعض الأمطار.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، وتصل إلى 50 كم/سا خلال الليل.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة على الجنوب الغربي وشمال الصحراء، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة، وتساقط أمطار معتبرة.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 30 و41 درجة، وعلى المناطق الداخلية مابين 35 و43 درجة.

بينما على المناطق الجنوبية تتراوح ما بين 37 إلى 46 درجة.