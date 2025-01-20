هذه توقعات الطقس لنهار اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تسجيل بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي تخص المناطق الداخلية والهضاب لعليا الوسطى الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

أما بالمناطق الغربية والوسطى، بداية من أواخر الظهيرة تتلبد السماء تدريجيا على المناطق الغربية. وتصبح من مغشاة إلى غائمة محليا. كما ستشهد الهضاب العليا تشكل الجليد خلال الصبيحة.

فيما ستكون الأجواء صافية على العموم بالمناطق الشرقية باستثناء بعض السحب العابرة. التي تخص المناطق الساحلية خلال الصبيحة، مع تشكل الجليد خلال الصبيحة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وبالمناطق الجنوبية ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

أما بخصوص درجات الحرارة ستتراوح بين 15 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و18 بالمناطق الداخلية. بين 13 و28 درجة بالمناطق الجنوبية.

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