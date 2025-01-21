هذه توقعات الطقس لنهار اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، بالمناطق الشمالية.

وحسب المصالح نفسها، ستشهد الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل الجليد خلال الصبيحة. أما المناطق الجنوبية ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وبخصوص درجات الحرارة، ستتراوح بين 16 و25 درجة المناطق الساحلية، وبين 13 و21 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 16 و30 درجة.

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