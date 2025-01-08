هذه توقعات الطقس لنهار اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل طقس مستقر وأجواء صافية على أغلب ولايات الوطن نهار اليوم الأربعاء.

حيث ستشهد المناطق الشمالية أجواء صافية على العموم باستناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي والتي تخص السهوب الداخلية والهضاب العليا.

ومن المرتقب تسجيل سحب عابرة بداية من الليل على المناطق الغربية للوطن الساحلية منها والداخلية.

أما بالمناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم

وبخصوص درجات الحرارة ستتراوح بن 17° و22° بالمناطق الساحلية، 13° و19° بالمناطق الداخلية، 14° و28° بالمناطق الجنوبية.

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