هذه توقعات الطقس ليوم الاثنين!

ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، أن الطقس بالمناطق الغربية والوسطى سيشهد سحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.

أما المناطق الشرقية، أفادت المصلحة، أنها ستعرف سحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية، مصحوبة بأمطار المتفرقة على أقصى الشرق.

وأضافت نشرية يومية للمصالح الجوية، أن المناطق الجنوبية ستكون الأجواء فيها مغشاة جزئيا مع تشكل سحب بداية من الظهيرة.

وستتراوح الحرارة، مابين 28 إلى 32 درجة بالسواحل، ومابين 30 إلى 36 درجة بالمناطق الداخلية،ومابين 34 إلى 45 درجة بالجنوب

أما حالة البحر لنهار اليوم، فسيكون، قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي للوطن.