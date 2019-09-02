هذه توقعات الطقس ليوم الاثنين !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن الطقس بالمناطق الغربية، سيكون صافي على العموم،بعد تلاشي بعض السحب السفلى التي تميز السواحل بالصبيحة.

وترتقب تشكل سحب مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة، التي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما المناطق الوسطى،أفادت نشرية من الديوان سحب سفلى كثيفة خلال الصبيحة على المناطق الساحلية، لتصبح الأجواء من صافية،إلى قليلة السحب.

وفي المناطق الداخلية والهضاب العليا، سجلت أجواء غائمة غالبا مع بعض الأمطار رعدية التي تكون غزيرة محليا،خلال الظهيرة،خاصة بشرق المنطقة.

وبالمناطق الشرقية توقعت الأرصاد الجوية، سحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية، وتكون أكثر كثافة خلال الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار.

وتكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط زخات مطرية تكون رعدية أحيانا، بالهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وترتقب بعض الزخات المطرية التي تكون رعدية أحيانا، خاصة خلال الظهيرة، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

وستتراوح درجات الحرارة، مابين 28 إلى 33 درجة بالسواحل، ومن 23 إلى 36 درجة بالمناطق الداخلية،و35 إلى 43 درجة بالجنوب.