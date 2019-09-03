هذه توقعات الطقس ليوم الثلاثاء

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية،سحب سفلى خلال الصبيحة،على المناطق الساحلية، خاصة منها الغربية،ليصبح الطقس من صافي إلى غائم جزئيا.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا، ترتقب أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل رعود تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية الغزيرة.

وذكرت، الأرصاد الجوية، أن المناطق الوسطى، ستشهد، بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على المناطق الساحلية، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

وبداية من الظهيرة، تتلبد السماء، وتكون هنالك رعود على المناطق الداخلية والهضاب العليا،هذه الرعود تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وتوقع الديوان، بالمناطق الشرقية، سحب عابرة على المناطق الساحلية وكذا الداخلية،هذه السحب تكون كثيفة أحيانا وتؤدي إلى تساقط أمطار محلية.

أما الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ترتقب أجواء غائمة مرفوقة برعود بداية من الظهيرة، وتؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

والجنوب، ستكون الأجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة، وأمطار.

وتتراوح الحرارة مابين 28 و34 درجة بالسواحل و26 إلى 38 بالمناطق الداخلية، و33 إلى 43 بالجنوب.

وسجلت المصلحة، بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب، بالسواحل الغربية والوسطى، في حين يكون البحر على الشرقية مضطرب.