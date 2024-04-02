هذه توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء
بقلم عايدة.ع
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل أجواء مشمسة على أغلب ولايات الوطن، يوم غد الأربعاء.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المناطق الشمالية للوطن ستشهد أجواء مشمسة، ورياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا.
بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و 24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و 29 درجة بالمناطق الداخلية من الوطن.
أما الولايات الجنوبية، سيكون الطقس مشمس، مع هبوب رياح تصل إلى 40 كلم/سا بالجنوب، أما درجات الحرارة ستتراوح بين 29 و 42 درجة بالمناطق الجنوبية.
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