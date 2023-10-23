هذه توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء
بقلم نسرين محفوف
تشير توقعات الأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون غدا الثلاثاء ممطرة بالمناطق الغربية. كما سيكون الجو من مشمس إلى ممطر بالمناطق الوسطى والشرقية.
وتصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال، فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و 27 درجة بالمناطق الساحلية. بين 17 و 29 درجة بالمناطق الداخلية.
وبالنسبة للجنوب الغربي فإن الطقس سيكون غدا الثلاثاء ممطر، فيما سيكون مشمسا بالمناطق الجنوبية. حيث ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.
وتتراوح درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالمناطق الجنوبية بين 27 و 40 درجة.
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