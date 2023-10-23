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هذه توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء

بقلم نسرين محفوف
هذه توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء
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تشير توقعات الأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون غدا الثلاثاء ممطرة بالمناطق الغربية. كما سيكون الجو من مشمس إلى ممطر بالمناطق الوسطى والشرقية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالشمال، فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و 27 درجة بالمناطق الساحلية. بين  17 و 29 درجة بالمناطق الداخلية.

وبالنسبة للجنوب الغربي فإن الطقس سيكون غدا الثلاثاء ممطر، فيما سيكون مشمسا بالمناطق الجنوبية. حيث ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وتتراوح درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالمناطق الجنوبية بين 27 و 40 درجة.

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