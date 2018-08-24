هذه توقعات الطقس ليوم غد السبت

أخبار الجزائر
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هذه توقعات الطقس ليوم غد السبت
بقلم سميرة.ل

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صبيحة غد السبت، صافية على العموم مع بعض السحب السفلى.

مع تسجيل سحب عابرة، على المناطق القرب ساحلية والداخلية الشرقية لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم.
أما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ستتشكل بعض السحب بداية من ظهيرة السبت.
بينما ستكون الأجواء صافية على العموم على الجنوب الغربي، أما على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، من المرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط زخات مطرية، هاته الأخيرة تكون معتبرة أواخر النهار على أقصى الجنوب.


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