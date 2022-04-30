هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تتحسن حالة الطقس يومي السبت والأحد. لتعود الأمطار بداية من مساء يوم الإثنين على أغلب المناطق الشمالية للوطن، إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين إستقرار وصفاء في الطقس على أغلب المناطق الشمالية يومي السبت والأحد. بعد انقشاع السحب السفلى خلال الصبيحة مع درجات حرارة لطيفة.

كما تتوقع ذات المصالح عودة الأمطار بعد قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار تكون أكثر غزارة وإعتبار يوم الثلاثاء على الولايات الوسطى والغربية. حيث من المنتظر أن تتراوح كمية الأمطار مابين 40 و50 ملم.

كما ستخص الأمطار اكثر الولايات الغربية والوسطى على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، الأغواط، النعامة، البيض، معسكر، تلمسان، مستغانم، عين تموشنت.

وتبيّن ذات النماذج الرقمية، أن الأمطار بالولايات الشرقية ستكون أقل إعتبارا من الولايات الغربية والوسطى. أين ستتراوح كميتها مابين 20 إلى 25 ملم.

أما عن درجات الحرارة، فتتوقع ذات المصالح، أن تكون لطيفة على كافة الولايات الشمالية اليوم السبت لتتراوح مابين 18 إلى 22 درجة. غير أنها سترتفع غدا الأحد، لتصل إلى 25 درجة على بعض المناطق. لتعاود الإنخفاض بداية من يوم الإثنين بسبب قدوم الإضطراب الجوي وتساقط الأمطار.

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