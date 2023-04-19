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قناة النهار

هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك

بقلم قناة النهار
هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك
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هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك

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