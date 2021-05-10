هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء خلال عيد الفطر المبارك مستقرة عموما على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مستقرة على العموم يومي العيد.

وأضافت أن هناك بعض السحب العابرة الكثيفة خلال الصبيحة، لتتلاشى تدريجيا خلال النهار على المناطق الشمالية للوطن.

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء ستكون صافية على العموم، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة أواخر النهار على الهقار والطاسيلي.

في يحين ستكون درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس فصلية على المناطق الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة على السواحل.

وتصل إلى 30 درجة على المناطق الداخلية الغربية، ومن 33 إلى 44 درجة على وسط الصحراء، ومن 38 إلى 42 درجة على باقي المناطق الجنوبية.

وكشفت ذات المتحدثة، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من الجمعة، بيبب قدوم سحب كثيفة تكون مرفوقة بتساقط بعض الأمطار.

خاصة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية الوسطى والشرقية للوطن، مع تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة.