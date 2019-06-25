هذه توقعات الطقس يوم غد الأربعاء

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن الطقس بالمناطق الشمالية، سيكون صاف على العموم مرفوق ببعض السحب في السواحل الغربية والوسطى.

وبداية من الظهيرة، تسجل تشكل سحب على المرتفعات الداخلية،الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، هذه الأخيرة ستشهد بعض الرعود المنعزلة أواخر النهار.

ويتوقع الديوان أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى، مع تشكل رعود خفيفة أواخر النهار.

وأجواء حارة تميّز أقصى جنوب ولاية أدرار، نحو الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

وتتراوح الحرارة،مابين 27 إلى 41 درجة بالساحلية، ومابين 30 إلى 43 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 38 إلى 46 درجة بالجنوب.