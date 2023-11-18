هذه توقعات حالة الطقس ليوم الغد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل طقس مشمس على أغلب ولايات الوطن، يوم الغد الأحد.

وحسب ذات المصادر، ستشهد المناطق الشمالية من البلاد أجواءً شمسية، مع تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا.

ومن المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 22 و 29 درجة بالمناطق الساحلية.

أما المناطق الداخلية، ستسجل درجات حرارة تتراوح بين 20 و 29 درجة.

كما ستكون الأجواء مشمسة بالمناطق الجنوبية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 22 و 33 درجة، أما الرياح ستصل إلى 40 كلم/سا.