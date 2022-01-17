هذه جنسيات وعدد ضحايا انفجارات وحرائق أبو ظبي

أعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين. جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبو ظبي “السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك. ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية”.

في حين أكدت الشرطة أن “السلطات المختصة فتحت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”. وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح. و”حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه “لا أضرار عن الحادثين”.

كما أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وأم”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة”. “يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق”. و”تم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.

طالع أيضا:

ووسعت أبو ظبي قائمتها الخضراء للبلدان والوجهات التي يمكن للمسافرين. من خلالها دخول الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول.

وقد وضعت إمارة أبو ظبي الجزائر على قائمتها الخضراء للسفر، حسب وسائل الإعلام الإماراتية ذا ناشيونال.

في التحديث الأول منذ أوائل أكتوبر، تم تمديد القائمة الخضراء لتغطي الآن 95 وجهة. هناك 13 دولة جديدة مدرجة مثل لبنان وتركيا والفلبين.

في سبتمبر، ألغت أبو ظبي شرط الحجر الصحي عند الوصول للمسافرين الذين تم تطعيمهم من جميع الوجهات الدولية.

لا يحتاج المسافرون الذين تلقوا جرعة كاملة من لقاح Covid-19 إلى العزل عند السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك لا يحتاج المسافرون غير المحصنين الذين يسافرون إلى أبوظبي إلى العزل. إلا إذا كانوا قادمين من دول ليست على القائمة الخضراء.