هذه جنسية ملكة جمال العالم 2024

توجت كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال جمهورية التشيك، بلقب ملكة جمال العالم خلال النسخة الـ71 من الحفل، الذي أقيم في بومباي، الهند. يوم أمس السبت، وحصلت ياسمينة زيتون، ممثلة لبنان، على لقب الوصيفة الأولى.

وفازت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا على 112 مشاركًا. وتسلمت تاجها من حاملة اللقب السابقة البولندية كارولين بيلاوسكا.

كريستينا بيشكوفا طالبة في القانون وإدارة الأعمال. وتقول على الموقع الرسمي للمسابقة إن أكثر. ما يجعلها فخورة هو افتتاح مدرسة للأطفال المحرومين في تنزانيا.

وتم تصنيف كليمانس بوتينو، التي مثلت فرنسا في المسابقة، ضمن قائمة أفضل 40 لاعبًا.

وكتبت في قصة على موقع Instagram: “أنا لست نادمة. لقد بذلت كل شيء على الإطلاق. لا أعتقد أنني قد استعدت كثيرًا لمسابقة من قبل”.

وأضافت: “لقد كنت صادقة وأصيلة واستمعت دائماً إلى قلبي. (…) بعد 5 سنوات من السفر عبر المناطق والبلدان. حان الوقت بالنسبة لي للتقاعد”.

وكان من المقرر أصلاً عقد النسخة الحادية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم في ديسمبر 2023.

ولكن تم تأجيل المسابقة بسبب الانتخابات في الهند. علاوة على ذلك، تعطلت تقويم ملكة جمال العالم بشكل خاص على مدى السنوات الست الماضية. حيث أقيمت ثلاث مسابقات فقط، في عام 2019 (النسخة التاسعة والستين)، وفي مارس 2022 (النسخة السبعين)، وفي مارس 2024.