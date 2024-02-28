هذه حالات التبرع وعدم التبرع بالدم

كشفت الطبيبة بن عامر ليليا طبيبة عامة، أن التبرع بالدم يخضع لشروط. وهنالك العديد من الحالات لمواطنين لا يمكنهم التبرع بالدم.

وقالت بن عامر في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش إطلاق حملة للتبرع بالدم لمؤسسة “أريد”. أن المتبرعين بالدم يجب أن تتراوح أعمارهم مابين 18 و 75 سنة حسب الحالة الصحية لهم. بالإضافة كذلك إلى اجاوز وزن المتبرع لأكثر من 50 كلغبالنسبة للرجل والمرأة. كما أن المتبرعين من ذوي الأمراض المزمنة والذين لا يعانون من مضاعفات يمكنهم التبرع بالدم. بالإضافة إلى مرضى السكري الذين يتناولون الدواء على شكل أقراص يمكنهم التبرع كذلك. غير أن مرضى السكري الذين يأخذون حقن الأنسولين لا يمكنهم ذلك.

وأضافت الطبيبة في سياق ذي صلة، أن المترعين الذين تناولو المضادات الحيوية والكورتيكوييد، والأسبيرين لا يمكنهم التبرع بالدم لتفادي خطر حدوث نزيف أو ينكمهم ذلك التبرع بعد مرور على الأقل 3 أسابيع. ناهيك عن المواطنين الذين يعانون من فقر الدم أو الذين هم تحت تأصير دواء الحديد.

كما أن المتبرعين الذين سبق وأن حدث لهم نزيف لا يمكنهم التبرع إلى بعد أسبوع، ناهيك عن المرأة التي تكون أثناء الدورة الشهرية. مشيرة إلى أن الرجال بإمكانهم التبرع 4 مرات في السنة كل 3 أشهر والنساء 3 مرات في السنة أي كل 4 أشهر. وكذا المصابين بالحمى أو الإنفلونزا لا يمكنهم التبرع بالدم لتفادي حدوث مضاعفات صحية.

أما بالنسبة للصائمين والتبرع بالدم خلال شهر رمضان، فأضافت الطبيبة بن عامر، أن الصائم يمكنه التبرع بالدم بعد الإفطار وليس أثناء الصيام لانه من شروط التبرع أن يكون مفطرا وتناول مأكولات صحية.