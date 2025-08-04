هذه حالة البحر على الشريط الساحلي حتى الخميس

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن حالة البحر على الشريط الساحلي من اليوم الإثنين، إلى غاية يوم الخميس.

وحسب ذات المصدر، سيكون البحر على السواحل الغربية، قليل الاضطراب الى مضطرب محليا مع أمواج من 1 الى 1.5 متر. وهذا تحت ضغط رياح معتدلة شمالية شرقية.

وسيقل الاضطراب، تدريجيا نهاية النهار مع انخفاض نشاط الرياح ليصل ارتفاع الأمواج إلى أقل من متر مساء.

وبالنسبة للسواحل الوسطى، ستكون أحوال البحر مشابهة للغرب، من مضطرب قليلاً إلى مضطرب صباحاً. ويصبح مضطرباً نسبياً في النصف الثاني من النهار.

وفيما يخص السواحل الشرقية، يبقى البحر قليل الاضطراب طيلة اليوم، مع أمواج لا تتعدى 1 متر على العموم. تحت تأثير رياح شمالية غربية من ضعيفة إلى معتدلة.

ومن الثلاثاء 5 أوت إلى الخميس 7 أوت 2025، ستتحسن وضعية البحر بشكل ملحوظ على طول الشريط الساحلي.

وستشهد كافة المناطق الساحلية بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، كما تتميز بأمواج شمالية شرقية.

ولن يتعدى ارتفاع الأمواج على العموم 1 متر، والرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة.

وبذلك تشير هذه التوقعات، إلى بحر هادئ، بداية من 5 أوت 2025.