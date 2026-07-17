هذه حالة الحرائق المُسجلة عبر الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة محينة إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا لليوم الجمعة، عن تسجّيل 43 حريقًا طال الغطاء النباتي والمساحات الغابية عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت الحصيلة، أن جهود الفرق الميدانية أسفرت عن الإخماد النهائي لحريق واحد بولاية البويرة. بينما تم وضع 19 حريقًا تحت الحراسة والمراقبة المستمرة لتفادي تجدد اشتعال النيران. فيما تتواصل العمليات لإخماد 23 حريقًا متبقيًا.

وتتركز العمليات الجارية لإخماد النيران في عدة بؤر مشتعلة عبر 11 ولاية. أبرزها ولاية بجاية (5 بؤر ببلديات بجاية، درقينة، شميني، أكفادو، وأوزلاقن). وولاية البليدة (4 بؤر ببلديات بوعينان، حمام ملوان، وأولاد يعيش). وولاية سكيكدة (4 بؤر ببلديات عين شرشار، الشرائع، تمالوس، وأم الطوب).

كما تتواصل التدخلات في كل من تيزي وزو، البويرة، سعيدة، عنابة (بما فيها قطاع شطايبي)، قالمة، سوق أهراس، وميلة.

وفي المقابل، تخضع للحراسة المستمرة المساحات التي تم التحكم في نيرانها عبر ولايات بجاية، البويرة، تلمسان. وتيزي وزو، سكيكدة، قالمة، المدية، معسكر، بومرداس. وسوق أهراس، ميلة، وعين الدفلى، لضمان عدم اندلاعها مجددًا.