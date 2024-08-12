هذه حالة الحرائق عبر الوطن صباح اليوم

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات، الأدغال والأحراش، اليوم الإثنين، على الساعة العاشرة صباحا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق غابة باقمون أوقردوش ببلدية ادكار في بجاية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي نفس الولاية، إندلع حريق بغابة مزوارة ببلدية اكفادو، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الخلوخ ببلدية بوخليفة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وإندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مرواحة ببلدية خراطة، أين تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي تيزي وزو، إندلع حريق بغابة آيت فراح إمربطن، وحريق بغابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق بغابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، أين تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

فيما إندلع حريق بغابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية الأربعاء آيت محمود، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق أدغال وأحراش بقرية ثامجوط ببلدية عين الحمام، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما إندلع حريق غابة بقرية تيزي لاربا ببلدية ذراع الميزان، وتم إخماد الحريق نهائيا. وإندلعحريق غابة بقرية تازرورت ببلدية ذراع الميزان، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي سطيف، إندلع حريق بغابة بقرية تازمورت ببلدية ايت نوال مزادة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق بغابة بالخنوسة بجبل قاسم ببلدية بوقاعة، وتم إخماد الحريق نهائيا. كما إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية ثانرين ببلدية آيت تيزي، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية جيجل، إندلع حريق بغابة بتحانوت ببلدية بوراوي بلهادف، وتم إخماد الحريق نهائيا. فيما إندلع حريق بغابة بمشاط ببلدية الميلية، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تانفدور ببلدية الميلية، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية بومرداس، إندلع حريق بغابة بقرية لاقيطون ببلدية خميس الخشنة، وأخمد الحريق نهائيا.

وفي ولاية خنشلة، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الزواهر ببلدية بغاي، وأخمد الحريق نهائيا.

وفي ولاية أم البواقي، إندلع حريق غابة بجبل الريح ببلدية هنشير تومنغي، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.