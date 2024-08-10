هذه حالة الحرائق عبر الوطن صباح اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم السبت، على الساعة 09 سا و30 دقيقة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمغرة ببلدية بوخليفة في بجاية، حيث تم اخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية المدية، إندلع حريق غابة بالغروس ببلدية الحمدانية، حيث تم اخماد الحريق نهائيا.