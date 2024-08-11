هذه حالة الحرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الأحد، على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق غابة باقمون اوقردوش ببلدية ادكار في بجاية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بوغيدن ببلدية برباشة، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي تيزي وزو، إندلع حريق غابة آيت فراح إمربطن ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وإندلع حريق غابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية الأربعاء آيت محمود، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي تيسمسيلت، إندلع حريق غابة بالمكان المسمى بوزقزة ببلدية سيدي العنتري، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في ولاية سوق أهراس، فقد إندلع حريق غابة بمشتة محبوبة ببلدية المشروحة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي سكيكدة، إندلع حريق غابة بمنطقة بني سعيد ببلدية القل، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.