هذه حالة الحرائق عبر الوطن

نشرت مصالح الحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات عبر الوطن، على الساعة التاسعة صباحا.

وحسب ذات المصالح، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمعصرة ببلدية واد غير، في ولاية بجاية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية البويرة، إندلع حريق غابة بقرية بني معاند ببلدية القادرية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي سكيكدة، إندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة حسين بعبوش ببلدية فلفلة، حيث تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي عنابة، إندلع حريق غابة بمنطقة غوث التمر ببلدية التريعات، حيث تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي قالمة، إندلع حريق غابة بمشتة عين الشويخة ببلدية بوحمدان، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق غابة بمشتة سيدي عبد الله ببلدية مشروحة، حيث تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.