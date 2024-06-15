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هذه حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

بقلم نادية بن طاهر
هذه حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس إلى غائم. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة بالمناطق الساحلية وبين 29 و37 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس وحار بوسط الصحراء. كما ستتراوح درجات الحرارة بين 38 و48 درجة وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

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