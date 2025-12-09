هذه حالة الطقس إلى غاية نهاية الأسبوع

افادت النماذج الرقمية، للرصد الجوي، أن الطقس سيكون مستقر في المناطق الشمالية. باستثناء بعض السحب العابرة. على فترات بمختلف المناطق الشمالية الوسطى الغربية والشرقية.

وبالنسبة للجنوب من المرتقب أن يكون الطقس مستقر باستثناء بعض الأمطار العابرة تكون بعد الظهيرة. خاصة على شمال الصحراء الجنوب الغربي و الشرقي.

وعن الكتل اهوائية، غمن المتوقع أن تكون الأجواء جد باردة بدرجات حرارة تتراوح من -3 الى 0 درجة على المناطق الداخلية خاصة في فترة الصبيحة. وفي السواحل من 5 الى 9 درجات و10 الى 15 درجات في الجنوب.

وبخصوص البحر فسيكون هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع رياح ضعيفة بين 10 الى 15 كلم /سا.

