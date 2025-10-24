هذه حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف طقس مشمس على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، اليوم، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 28 و35 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.