هذه حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، اليوم الجمعة، طقسا مشمسا وأجواء مستقرة ودرجات حرارة استثنائية وغير فصلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و24 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وبدورها، ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، اليوم، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.