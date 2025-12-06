هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس غائم جزئيا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس غائم جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و29 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.