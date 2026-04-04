هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.