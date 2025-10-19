هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواءً صافية على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، أجواء مغشاة جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.