هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواء مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و18 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.