هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواء مشمسة وصافية على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و26 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.