هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلبية ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقساً مشمساً. وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.