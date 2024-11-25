هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة ومستقرة على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا، وارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الولايات.

وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، أجواء مشمسة ومستقرة. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.