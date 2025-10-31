إعــــلانات
هذه حالة الطقس بكل الولايات غدا السبت

بقلم نادية بن طاهر
كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 25 كلم/سا.

