هذه حالة الطقس عبر الوطن غدا الثلاثاء

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس عبر ولايات الوطن، ليوم الغد الثلاثاء، أين ستشهد أغلب ولايات الوطن أجواء مشمسة.

وأوضح ذات المصدر، أن المناطق الشمالية من البلاد ستشهد طقس مشمس، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و 21 درجة بالمناطق الساحلية، أما المناطق الداخلية ستتراوح درجات الحرارة بها بين 12 و 19 درجة.

أما بخصوص الولايات الجنوبية، ستعرف هي الأخرى طقس مشمس، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 17 و 28 درجة.

فيما تصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالمناطق الجنوبية.

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