هذه حالة الطقس عبر الوطن غدا السبت

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء مغشاة جزئيا.

وحسب ذات المصالح، ستشهد المناطق الشمالية غدا السبت، طقس غائم جزئيا. حيث ستعرف المناطق الشرقية بعد الظهيرة، طقسا مشمسا إلى ممطر .

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا، وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و27 درجة بالمناطق الساحلية. فيما ستتراوح بين 22 و27 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و 39 درجة. في حين ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالجنوب.