هذه حالة الطقس عبر كل الولايات اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف أجواء مشمسة عبر كل ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، اليوم الجمعة، طقسا من مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.