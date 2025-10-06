هذه حالة الطقس على كل الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الحالة الجوية، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلب مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وزوابع رملية بإن صالح وأدرار ورعود بتمنراست. وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.