هذه حالة الطقس على كل مناطق الوطن غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، على كل مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، حيث ستعرف المناطق الغربية والوسطى طقسا حارا غدا.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وستعرف بدورها المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و29 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.