هذه حالة الطقس غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف طقسا مشمسا على المناطق الشمالية والجنوبية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16و22 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف طقسا مشمسا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و31 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما تصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.