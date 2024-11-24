هذه حالة الطقس غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف طقس مشمس على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقس مشمس، وأجواء مستقرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و27 درجة بالمناطق الساحلية وبين 15 و26 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.