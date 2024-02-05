هذه حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواء مشمسة وباردة في نفس الوقت.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و23 درجة بالمناطق الداخلية. وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و27 درجة. وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.