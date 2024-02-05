إعــــلانات
الوطني

هذه حالة الطقس غدا الثلاثاء

بقلم نادية بن طاهر
هذه حالة الطقس غدا الثلاثاء
  • 917
  • 0

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواء مشمسة وباردة في نفس الوقت.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و23 درجة بالمناطق الداخلية. وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و27 درجة. وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/54QHT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر