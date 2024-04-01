هذه حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا على معظم ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقس مشمسا. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و28 درجة بالمناطق الداخلية.

كما ستصل سرعة الرياح إلى 20كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمس وحار على أقصى الجنوب. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 27 و42 درجة، فيما ستصل سرعة إلى 40كلم/سا.