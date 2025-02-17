هذه حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقس من مشمس إلى غائم على أغلبية مناطق الوطن

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و23 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما بالنسبة للفترة الصباحية والليلية، ستكون الأجواء باردة، وستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الشمالية بين 2 إلى 5 درجات. فيما ستتراوح بين 10 إلى 15 درجة بالجنوب.