هذه حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقس غائم جزئيا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و37 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.